موعد مباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يستضيف مانشستر سيتي نظيره إيبسويتش تاون مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل السماوي المباراة، بعدما حقق فوزًا على تشيلسي بهدفين نظيفين في الجولة الأولى من البريميرليج، فيما تلقي فريق إيبسويتش تاون الصاعد حديثًا الهزيمة من ليفربول بثنائية نظيفة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون والقناة الناقلة

وتقام مباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون على أرضية استاد الاتحاد وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع بشكل حصري عبر شاشة قناة بي إن سبورت 1 بتعليق خليل البلوشي.