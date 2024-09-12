موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي بمشاركة محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق ليفربول لاستقبال ضيفه نوتينغهام فورست في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب آنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يدخل فريق ليفربول المباراة بقيادة المدرب آرني سلوت بروح معنوية عالية بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في المبارات الثلاثة التي خاضها بالدوري حتى الآن وتحقيق 9 نقاط كاملة متساويًا مع مانشستر سيتي.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن فريق مانشستر سيتي الذي يحتل الصدارة بنفس رصيد النقاط.

ومن المتوقع أن يشارك النجم الدولي المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول المقبلة بعد انتهاءه من مهمته الدولية مع منتخب مصر، والعودة إلى إنجلترا للانتظام بصفوف الريدز.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست يوم السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري، حيث ستنطلق في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستذاع مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست عبر قناة beIN Sports HD 1 التابعة لسلسلة قنوات بي إن سبورت الحاصلة على حقوق نقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.