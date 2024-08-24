شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق البطولة العربية للجودو فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق منافسات البطولة العربية للجودو، اليوم السبت، ضمن المهرجان الرياضى بمدينة العلمين والمقرر لها الفترة من 24 حتى 30 أغسطس الجاري، للفئات العمرية البراعم والشباب والناشئين.

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو؛ لبحث استعدادات استضافة مصر للبطولة العربية للجودو.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر للبطولة العربية للجودو يأتي تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بتطوير الرياضة في مصر بشكل عام والجودو بشكل خاص والنهوض بها على مستوى جميع الفئات العمرية، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تؤمن بأن الرياضة أداة مهمة لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء مستقبل الوطن.

واختتم وزير الرياضة حديثه مؤكدا على مواصلة الدعم الكامل لرياضة الجودو وجميع الرياضات الأخرى، بما يسهم في نشر ثقافة الرياضة وتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية.

ومن جانبه تقدم مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، في دعم الاتحاد وتطويره في مصر.

مضيفا ان الدكتور أشرف يحرص بصفة مستمرة على متابعة استعدادات الاتحاد لاستضافة البطولة العربية للجودو، وهو الذي يعكس حرصه على نجاح البطولة وإظهار مصر بأفضل صورة ممكنة أمام الدول المشاركة.

موضحا إن تعاون الوزارة المستمر مع الاتحاد المصري للجودو يعزز من قدرة الاتحاد على تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير رياضة الجودو على المستويات المحلية والدولية.