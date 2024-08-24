"فخور بالحراس بتوعي".. ميشيل يانكون يشيد باختيار ثلاثي حراسة مرمى النادي الأهلي للمنتخب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أشاد البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، باختيار حراس مرمى الأهلي الثلاث محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء إلى قائمة منتخب مصر الأول.

ونشر يانكون صورة لقائمة منتخب مصر، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها: "فخور بالحراس بتوعي".

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أعلن اليوم الجمعة عن قائمة المنتخب الأول لمعسكر سبتمبر المقبل، والتي شهدت ثلاثي حراسة مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء.

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