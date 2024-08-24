شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة فى تصفيات أمم أفريقيا 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر ، بقيادة مديره الفنى حسام حسن، لخوض مباراتى كاب فيردى "الرأس الأخضر"، ثم بتسوانا فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

تقام مباراة كاب فيردى "الرأس الأخضر" يوم 6 سبتمبر باستاد القاهرة، ثم بتسوانا على ملعب الأخير 10 سبتمبر المقبل فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

وتضم قائمة المنتخب كلا من: محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا (من الأهلي) ومحمد صلاح قائد فريق ليفربول الانجليزى والمنتخب ومحمد الننى لاعب الجزيرة الإماراتى ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق طرابزون سبور التركي وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وحمدى فتحى لاعب الوكرة القطرى وأحمد حجازى مدافع نيوم السعودى ، وثلاثي الزمالك ، أحمد سيد "زيزو" ومحمد شحاتة وناصر ماهر.

موعد انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر

وينضم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر المقبل في الثالث من شهر سبتمبر المقبل، استعدادا لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما 6 و10 سبتمبر في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا ، حيث يرتبط صلاح بمباراة يوم 1 سبتمبر في الدوري الإنجليزي.

فيما يبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر انطلاق معسكر الفريق 25 أغسطس الجاري بدلا من 28 أغسطس، أى قبل موعده الرسمي، وفق الأجندة الدولية والمقرر له الثاني من سبتمبر المقبل؛ من أجل تجهيز اللاعبين بعد الحصول على راحة طويلة من أنديتهم.

وكان الجهاز الفني للمنتخب يرغب في تقديم معسكر المنتخب ليقام يوم 25 أغسطس، بدلا من موعده الرسمي وفق الأجندة الدولية في الثاني من سبتمبر المقبل من أجل تجهيز اللاعبين بعد الحصول على راحة طويلة من أنديتهم ، لكن الأهلي أعلن في بيانه الرسمي منح اللاعبين راحة حتى نهاية أغسطس، أيضا أصر اتحاد الكرة على استكمال بطولة كأس مصر حتى نهاية الشهر الجارى.