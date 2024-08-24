شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أيام تفصل الزمالك عن حل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، إنهاء أزمة إيقاف القيد قبل نهاية شهر أغسطس الجاري من أجل تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة، فى ظل حالة النقد واللوم من الجماهير للإدارة بعد خسارة لقبى الدوري وكأس مصر.

ويواجه مسئولو الزمالك أزمة كبرى بسبب اقتراب موعد انتهاء الفترة الثانية للقيد الأفريقي والمحدد لها 31 من شهر أغسطس الجاري.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك لحل أزمة القيد ودعم صفوف الفريق قبل خوض معترك بطولة كأس الكونفدرالية ومواجهة الأهلي النارية المرتقبة في كأس السوبر الأفريقي، والمقرر لها 27 سبتمبر المقبل فى المملكة العربية السعودية.

إيقاف القيد في الزمالك سببه عدم دفع مستحقات مساعدي مدرب الفريق السابق البرتغالي جيسفالدوا فيريرا.