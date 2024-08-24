شكرا لقرائتكم خبر عن وقت إضافى وركلات ترجيح لحسم المتأهل لنصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق طلائع الجيش ، فى السادسة مساء اليوم السبت، فريق الإسماعيلى باستاد جهاز الرياضة، في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر.

ويستقبل فريق موردن سبورت ، في التاسعة مساء اليوم السبت، نظيره زد باستاد السلام الدولي، في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر.

وحال انتهاء الوقت الأصلى للمباراتين بالتعادل، سواء سلباً أو إيجاباً، يتم اللجوء لوقت إضافى مدته نصف ساعة على شوطين، وحال انتهائه أيضاً بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل لنصف نهائى كأس مصر، حيث تحددت مباراة المصري مع بيراميدز فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل فى نصف النهائى الآخر.

من جانبها أعلنت لجنة الحكام بإتحاد الكرة المصري حكام مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر المقرر لها اليوم، السبت، وتقرر إسناد مباراة طلائع الجيش مع الإسماعيلي إلى طاقم تحكيم مكوّن من محمد سلامة حكمًا للساحة، هشام الدسوقي مساعدًا أول، أسامة السيد مساعدًا ثان، أسامة إسماعيل حكمًا رابعًا، حسام عزب حكمًا لتقنية الفيديو، محمود الدسوقي حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

فيما تقرر تعيين محمود بسيوني حكماً لمواجهة مودرن سبورت مع زد إف سي، ويعاونه كل من، محمود أبو الرجال مساعدًا أول، عمر فتحي مساعدًا ثان، مبروك نبيل حكمًا رابعًا، عمرو الشناوي حكمًا لتقنية الفيديو و أحمد صلاح حكماً مساعداً لتقنية الفيديو.

وبدأ موردن سبورت مشواره في البطولة باكتساح بترول أسيوط بثلاثية نظيفة في دور الـ32، ثم الفوز على فريق إنبى بهدف نظيف في دور الـ16، وفي المقابل بدأ فريق زد مشواره في الكأس بالفوز على فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على سيراميكا بثلاثية نظيفة.

ويسعى طلعت يوسف، المدير الفني لفريق موردن سبورت، لمواصلة مشواره والتقدم خطوة مهمة نحو تحقيق اللقب، لذا حذر اللاعبين من خطورة فريق زد الذى يمتلك العديد من الأسلحة الهجومية، وطالب بفرض رقابة قوية على ثلاثى الهجوم مصطفى زيكو والبانوبى وإديملسون وتضييف المساحات أمامهم.



وفي المقابل، يأمل مجدى عبد العاطى، المدير الفني لفريق زد، فى استكمال صحوته والإطاحة بمودرن سبورت من هذا الدور، متسلحا بالحالة المعنوية العالية للاعبين بعد ثلاثية سيراميكا، وطالب اللاعبين بالقتال من أجل تحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي ومواصلة تحقيق الإنجازات.