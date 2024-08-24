شكرا لقرائتكم خبر عن 42 مباراة جمعت الإسماعيلى والطلائع قبل مواجهة اليوم فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق طلائع الجيش، فى السادسة مساء اليوم السبت، فريق الإسماعيلى باستاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر.

مباراة الليلة هى الثالثة والأربعين بين الإسماعيلى وطلائع الجيش، حيث التقى الفريقان فى 42 مباراة سابقة فى كل المسابقات، نجح الإسماعيلى فى تحقيق 16 فوزا، بينما حقق طلائع الجيش 11 فوزا، وحسم التعادل 16 مباراة، سجل لاعبو الدراويش 58 هدفا واستقبلت شباكهم 41.

من جانبها أعلنت لجنة الحكام بإتحاد الكرة المصري حكام مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر المقرر لها اليوم، السبت، وتقرر إسناد مباراة طلائع الجيش مع الإسماعيلي إلى طاقم تحكيم مكوّن من، محمد سلامة حكمًا للساحة، هشام الدسوقي مساعدًا أول، أسامة السيد مساعدًا ثان، أسامة إسماعيل حكمًا رابعًا، حسام عزب حكمًا لتقنية الفيديو، محمود الدسوقي حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

ويتسلح عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق الطلائع، بالحالة المعنوية العالية للاعبين بعد الإطاحة بالزمالك من الكأس من أجل مواصلة الطريق نحو اللقب، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز، وحذر من خطورة الثنائى عبد الرحمن مجدى وخالد النبريصى.

وفي المقابل، أشاد إيهاب جلال، مدرب الإسماعيلى، بما قدمه اللاعبون أمام سموحة، بعدما سيطر الدراويش على مجريات المباراة، كما استعاد أكثر من لاعب الكثير من مستواه وعلى رأسهم الفلسطيني خالد النبريصى الذى سجل هدفي الفوز ووصل لـ3 أهداف في مباراتين في كأس مصر، بعدما غاب عن التهديف في مباريات الدورى.



وطالب إيهاب جلال اللاعبين بالتركيز داخل الملعب وعدم الالتفاف لما يقال في وسائل الإعلام، من أجل محاولة العودة لمنصات التتويج في كأس مصر خاصة أن الطريق ليس مستحيلا.