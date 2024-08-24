شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تستعرض أرقام كولر فى آخر نسختين بالدوري المتوج بهما مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية أرقام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعدما قاد فريقه لحسم لقب الدوري المصري في آخر نسختين، بخلاف تحقيق 9 بطولات فى الموسمين الماضيين.

وكتبت صفحة الرابطة عن أرقام كولر: "بطل آخر نسختين.. لنتعرف على أرقام الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر في آخر موسمين من #دوري_nile".

وجاء أرقام كولر في الموسمين الماضيين كالتالي:

وكلف الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر لاعبي الفريق بأداء تدريبات بدنية فى السبوع الأخير من الإجازة التي يحصل عليها اللاعبون في الوقت الراهن، قبل بدء التحضير للموسم الجديد، ضمن البرنامج المعد لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا بشكل قوى استعداداً للموسم الجديد.

ويرغب كولر فى رفع كفاءة لاعبي الأهلي البدنية وأداء برنامج بدني يتم توزيعه على اللاعبين من قبل أندرياس أندويا مخطط الأحمال، من أجل استعادة جزء من اللياقة البدنية قبل بدء فترة الأعداد أول سبتمبر المقبل، والتي ستشهد التركيز على الارتقاء بالجانب البدني ورفع الحمل البدني للاعبين.

ويخشى كولر أن تتسبب تأخر بدء فترة الإعداد حتى بداية سبتمبر المقبل وقبل أقل من أسبوعين على خوض اول مباراة رسمية في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، لاسيما كما حدث فى الموسم الماضي الذي عاد فيه الأهلي للتدريبات قبل أيام قليلة من مباراة السوبر الأفريقي والتي خسرها بسبب عدم الجاهزية البدنية، ونفس الأمر في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.