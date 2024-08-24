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من المهاجم الأكثر اكتمالا في التاريخ؟.. جوارديولا يجيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد القرش:

كشف مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، اسم المهاجم الأكثر اكتمالا عبر التاريخ، بعد مباراة الفوز على إبسويتش تاون برباعية.

وسأل مراسل قناة "بي إن سبورتس" جوارديولا: "هل هالاند هو المهاجم الأكثر اكتمالا الذي رأيناه في هذه اللعبة على الإطلاق؟".

وأجاب المدرب الأسباني: "المهاجم الأكثر روعة الذي رأيته على الإطلاق هو ، لم أر شيئا كهذا من قبل".

الجدير بالذكر أن بيب جوارديولا سبق أن درب ليونيل ميسي مع نادي من موسم 2008/09 حتى 2011/12.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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