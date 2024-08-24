من المهاجم الأكثر اكتمالا في التاريخ؟.. جوارديولا يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد القرش:

كشف مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، اسم المهاجم الأكثر اكتمالا عبر التاريخ، بعد مباراة الفوز على إبسويتش تاون برباعية.

وسأل مراسل قناة "بي إن سبورتس" جوارديولا: "هل هالاند هو المهاجم الأكثر اكتمالا الذي رأيناه في هذه اللعبة على الإطلاق؟".

وأجاب المدرب الأسباني: "المهاجم الأكثر روعة الذي رأيته على الإطلاق هو ميسي، لم أر شيئا كهذا من قبل".

الجدير بالذكر أن بيب جوارديولا سبق أن درب ليونيل ميسي مع نادي برشلونة من موسم 2008/09 حتى 2011/12.

اقرأ أيضًا:

هاتريك هالاند.. شاهد أهداف مباراة مانشستر سيتي وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

شبيه كولر أمام الكعبة والجمهور يعلق