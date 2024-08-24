الامارات | الأسطورة هالاند لا يرحم مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق مانشستر سيتي حامل اللقب فوزا كبيرا في ظهوره الأول على ملعبه، وذلك بفوزه على العائد تلقى جاره مانشستر يونايتد هزيمة قاتلة على يد مضيفه برايتون 1-2 السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واحتفل مانشستر سيتي، الفائز افتتاحا خارج الديار على تشلسي 2-0، أمام جماهيره بكأس الدوري الممتاز الذي أحرزه للمرة الرابعة تواليا، ودرع المجتمع في ظهوره الأول للموسم على "استاد الاتحاد".

ودخل سيتي مرشحا فوق العادة لفوز ثان للموسم وذلك على حساب فريق يواجهه للمرة الأولى في دوري الأضواء منذ خسارته أمامه 1-2 في مايو 2001.

وكانت مباراة السبت الأولى على الإطلاق بين الفريقين منذ كانون يناير 2002 حين فاز سيتي خارج الديار 4-1 في مسابقة الكأس.

وفرض سيتي سيطرته تماما منذ البداية لكن الضيف فاجأه في الدقيقة السابعة حين انطلق بهجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة بينية متقنة من بن جونسون إلى الإيرلندي سامي سموديتش، لينفرد بالحارس البرازيلي إدرسون الذي أخطأ في صد الكرة فواصلت طريقها نحو الشباك.

وسرعان ما رد سيتي بثلاثة أهداف، أولها من ركلة جزاء احتسبت بعد الاحتكام إلى "في أيه آر" نتيجة خطأ من ليف ديفيس على الوافد الجديد البرازيلي سافينيو، فانبرى لها هالاند بنجاح (12).

ثم أخطأ الحارس الكوسوفي أريجانيت موريتش في التعامل مع الكرة تحت ضغط من سافينيو، مانحا فريقه السابق فرصة تسجيل الهدف الثاني عبر البلجيكي كيفن دي بروين (14).

وبتمريرة رائعة من دي بروين في ظهر الدفاع، كسر هالاند مصيدة التسلل وتخطى موريتش بحنكة قبل أن يسدد في الشباك الخالية (16).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم استهل سيتي الثاني بضربة بعدما خسر جهود لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش بسبب الإصابة، ثم زج غوارديولا بغوندوغان بصحبة جاك غريليش في الدقائق العشرين الأخيرة وسط ترحيب حار من الجمهور باللاعب الذي عاد إلى "سيتيزينس" بعد موسم واحد فقط في برشلونة.

لكن شيئا لم يتغير رغم هيمنة سيتي، لتبقى النتيجة على حالها حتى الدقيقة 88 حين أكمل هالاند ثلاثيته بتسديدة من خارج المنطقة، رافعا رصيده إلى 4 أهداف في مباراتين.