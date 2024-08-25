ترتيب الدوري السعودي والهدافين بعد انتهاء الجولة الأولى

يقدم “كورة 365” ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024-2025، بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى اليوم السبت.

وشهدت الجولة فوز فريق الهلال حامل اللقب على نظيره الأخدود بثلاثة أهداف نظيفة.

كما فاز فريق اتحاد جدة على نظيره الخلود بهدف في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتها بالجولة الأولى.

وحقق اهلي جدة فوزًا هامًا على نظيره العروبة بهدفين دون رد.

وتعثر فريق النصر أمام نظيره الرائد بعد التعادل بهدف لكل منهما، بينما فاز القادسية المتصدر على نظيره الفتح بنتيجة 3-0.

ترتيب الدوري السعودي

1- القادسية 3 نقاط

2- الهلال 3 نقاط

3- الأهلي 3 نقاط

4- اتحاد جدة 3 نقاط

5- الاتفاق 3 نقاط

6- التعاون 3 نقاط

7- الخليج 3 نقاط

8- الرياض نقطة

9- الوحدة نقطة

10- الرائد نقطة

11 – النصر نقطة

12 – الخلود 0 نقاط

13- الشباب 0 نقاط

14- الفيحاء 0 نقاط

15- ضمك 0 نقاط

16- العروبة 0 نقاط

17- الأخدود 0 نقاط

18- الفتح 0 نقاط

ترتيب هدافي الدوري السعودي

ميتروفيتش – الهلال – هدفين.

خوليان كينيونيس – القادسية – هدفين.

كريج جودوين – الوحدة – هدفين.

رونالدو – النصر – هدف.

حسام عوار – الاتحاد – هدف.

روبرتو فيرمينو – الأهلي – هدف.

عبد الكريم محمد داريسي – الأهلي – هدف.

موسى ديمبيلي – الاتفاق – هدف.

إبراهيم بايش – الرياض – هدف.

سيرجي سافيتش – الهلال – هدف.

محمد فوزير – الرائد – هدف.

وستنطلق منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الثلاثاء المقبل، بمواجهة الفتح ضد الاهلي.