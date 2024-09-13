موقف مالكوم و لودي من مباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية موقف البرازيلي مالكوم ورينان لودي ثنائي الهلال من مباراة الرياض في الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي.

وسيواجه فريق الهلال نظيره الرياض مساء بعد غدا السبت في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة على ستاد الأمير فيصل بن فهد.د، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمسابقة الدوري السعودي.

وكان مالكوم قد تعرض للإصابة في الوتر الرضفي بنهاية الموسم الماضي، وخضع لجراحة وأتم بعدها البرنامج التأهيلي الخاص به.

وكتب الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “من المنتظر أن تشهد مواجهة الرياض الظهور الأول للثنائي كانسيلو وليوناردو، إضافة الى عودة مالكوم بعد تعافيه من الإصابة”.

وتابع: “جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال سيحدد القائمة النهائية غداً خلال الاجتماع الفني مع اللاعبين”.

وأشار إلى أن رينان لودي بات مستبعدًا من خيارات جيسوس وسيدخل قائمة الزعيم في حالة إصابة أي لاعب أجنبي آخر فقط.

وغاب مالكوم عن مباراتي الأخدود وضمك في الجولتين الأولى والثانية بالدوري السعودي، لعدم الحاهزية وانهاء برنامجه التأهيلي.

وشارك مالكوم مع الهلال في 50 مباراة في مختلف المسابقات، منذ انضمامه إلى الفريق ونجح في تسجيل 24 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، من الفوز في أول مواجهتين.