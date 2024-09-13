طلب عاجل من الزمالك لـ كاف قبل مباراة الشرطة الكيني في الكونفدرالية

وجه نادي الزمالك طلبًا عاجلًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وذلك قبل مباراة الشرطة الكيني في افتتاح مشواره ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني مساء بعد غدا السبت ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرلية الأفريقية، في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب نيايو الوطني.

وتقدم مسئوولو القلعة البيضاء بطلب رسمي إلى الكاف، من أجل الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي خلال مباراة الشرطة الكيني المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوفي إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أمس الأربعاء، بسبب تعرضه لجلطة في المخ ونزيف حاد تسبب في وفاته داخل أحد المستشفيات بعد أيام في العناية المركزة.

قائمة الزمالك لمباراة الشرطة الكيني

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم “إيشو” – أحمد مصطفى “زيزو” – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

الهجوم : سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.