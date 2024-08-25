موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

يقدم “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ضد نظيره الجيش الرواندي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخطف فريق بيراميدز بطاقة التأهل إلى دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بنظيره جي كيه يو بطل زنجبار من الدور التمهيدي.

وفاز بيراميدز على نظيره بطل زنجبار بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ستاد الدفاع الجوي، لحساب إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا وذلك بعدما فاز ذهابًا أيضًا بنتيجة سداسية دون مقابل.

فيما تأهل الجيش الرواندي إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بعد الانتصار على عزام التنزاني بهدفين دون مقابل بعد الخسارة خارج أرضه بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب.

موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي

من المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره الرواندي خارج الأرض ذهابًا أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر.

فيما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين أحد أيام 20 أو 21 أو 22 سبتمبر في القاهرة.