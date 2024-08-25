ملف رياضة الخليج 365.. تفاصيل عرض الزمالك لزيزو.. عقدة صلاح.. وهاني أفضل ظهير أيمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها تفاصيل العرض المقدم من الزمالك لتجديد عقد زيزو، صلاح يسعى لفك عقدة الجولة الثاني بالدوري الإنجليزي، واختيار هاني أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري 2023/24.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد أحمد سيد زيزو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي قامت بتقديم عرضاً لنجم الفريق أحمد سيد زيزو، لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد صلاح يسعى لفك عقدة الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي في مباراة برينتفورد

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره برينتفورد غداً، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رابطة الأندية تعلن محمد هاني أفضل ظهير أيمن بالدوري المصري 2023/24

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة محمد هاني أفضل مدافع أيمن في موسم الدوري المصري الممتاز المنقضي 2023/24.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بدأت منذ 20 عاما.. لماذا يحصل اللاعبون على بطاقة صفراء عند خلع القميص؟

دائما ما نشاهد اللاعبين الذين يخلعون القميص احتفالا بهدف سجلوه يحصلون على بطاقة صفراء، لكن لا يعرف معظم جماهير كرة القدم سبب هذه البطاقة الصفراء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

خسارة بعد تقدم.. كيف كانت نهائيات كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي؟

خسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عدد من المباريات النهائية المحلية مع نادي النصر السعودي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هاتريك هالاند.. شاهد أهداف مباراة مانشستر سيتي وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة مانشستر سيتي وإبسويتش تاون التي أقيمت اليوم السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شبيه كولر أمام الكعبة والجمهور يعلق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة أحد الأشخاص الذي يشبه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال أدائه لمناسك العمرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من المهاجم الأكثر اكتمالا في التاريخ؟.. جوارديولا يجيب

كشف مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، اسم المهاجم الأكثر اكتمالا عبر التاريخ، بعد مباراة الفوز على إبسويتش تاون برباعية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا