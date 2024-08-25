شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يحذر لاعبي المصري من ثلاثي بيراميدز قبل مواجهة نصف نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

عقد علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، استعداداً لمواجهة بيراميدز الثلاثاء المقبل، في مباراة نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وحذر علي ماهر لاعبيه من ثلاثي هجوم بيراميدز، الكونغولي فيستو ماييلي، ومصطفى فتحي، والبوركيني بلاتي توريه، مشدداً على أهمية الالتزام بالأدوار الدفاعية مع هذه الثلاثي.

وكان علي ماهر منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، عقب نهاية مباراة الخميس والتي جمعت بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق فاركو بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر والتي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف للاشئ.

وكان النادي المصري فاز في الدور التمهيدي ببطولة كأس مصر على جمهورية شبين بهدف نظيف، ثم تغلب على البنك الأهلي في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على فاركو في ربع النهائي بهدف نظيف.

من جانبه، تحدث محمد عبد الكريم، المدرب العام للنادي المصري، عن تأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس مصر عقب الفوز على فاركو في ربع النهائي بهدف نظيف.

وقال عبد الكريم في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، "مبروك للمصري وجماهيره ومجلس إدارته واللاعبين والجهاز الفني، أن نصل للمربع الذهبي ونصف نهائي الكأس انجاز كبير ونتمنى أن نسعد الجماهير ببطولة".

وأضاف عبد الكريم، "علي ماهر عود اللاعبين على الطموح، أغلقنا ملف الدوري استعداداً لفريق محترم مثل فاركو ونفرح النهارده، ولكن نغلق صفحة المباراة استعداداً لبيراميدز واللاعبين يعانون من الإجهاد".