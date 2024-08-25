شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستضيف ورشة عمل تراخيص الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، الأحد، ورشة عمل خاصة بتراخيص أندية الدوري الممتاز والتي يتم إقامتها بشكل سنوي، تضمن توضيح اللوائح الخاصة بالتراخيص، وذلك بحضور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ومحمد الطوبجي مدير إدارة التراخيص بالاتحاد، والمستشار محمود عابدين رئيس لجنة منح التراخيص بالاتحاد.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، في وقت سابق، تعيين المستشار محمود عابدين رئيسا للجنة تراخيص الأندية، على أن تقوم اللجنة بمراجعة ملفات تراخيص الأندية للحصول على رخص الاحتراف.

وتحفظ مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على زيادة عدد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية للموسم الكروى الجديد واستقر على الإبقاء على 5 لاعبين أجانب لكل ناد كما هو الحال فى المواسم الأخيرة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن القيد مستمر بالنظام الحالي الذي يسمح بـ5 لاعبين أجانب فوق السن بحد أقصى لفرق القسم الأول، ويسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية المختلفة، ولا يجوز مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب سوياً فى مباراة واحدة للفريق الأول "باحتساب الأجانب تحت السن".

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مواعيد فتح القيد في مصر لقيد اللاعبين للموسم الجديد 2024/ 2025، بعد نهاية الموسم الحالي 30 أغسطس الجارى.

ونشر موقع الاتحاد الدولى عبر موقعه، أن القيد في مصر يبدأ في 31 أغسطس الجارى ويستمر حتى 25 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء الموسم 2023/ 2024 بنهاية كأس مصر الذى ينتهى 30 أغسطس بالنهائى.