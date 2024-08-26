الامارات | وفاة المدرب السويدي القدير إريكسون بعد صراع مع المرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوفي المدرب السويدي سفن-غوران إريكسون الذي أشرف على المنتخب الإنجليزي بين العامين 2001 و2006، الإثنين عن 76 عاما بعد صراع مع سرطان البنكرياس، حسب ما قال وكيل أعماله.

وقال وكيل أعمال إريكسون، بو غوستافسون، لوكالة فرانس برس "توفي بسلام هذا الصباح بحضور عائلته في منزله".

وكان المدرب السويدي الذي تولى تدريب عدد كبير من الفرق البارزة وقاد إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم عامي 2002 و2006، أعلن في فبراير 2023 أنه سيبتعد عن الحياة العامة بسبب "مشاكل صحية".

وفي يناير، قال لإذاعة "سفارياس راديو" العامة إنه يعاني من سرطان البنكرياس، وإن تقييم طبيبه كان أنه "قد يعيش لمدة عام في أفضل الأحوال، وفي أسوأ الأحوال أقل قليلا".

وقال غوستافسون لوكالة فرانس برس "كنا نعلم بهذا الأمر لكنه حدث بسرعة كبيرة. لم نكن مستعدين لحدوثه اليوم".

وُلد إريكسون في 5 فبراير 1948 في سونه غربي السويد، وحظي بمسيرة تدريبية كبيرة بعد أن اعتزل كلاعب شغل مركز الدفاع لكنه لم يلمع كثيرا.

في عام 1977، أصبح مدرب نادي ديغيرفورس السويدي. وبعد أن قاد النادي المتواضع الى تحقيق النجاحات في الدرجات الدنيا، نال اهتمام العديد من الاندية الكبرى.

أشرف فيما بعد على نادي "أي أف كي" غوتيبورغ قبل أن ينقل تجربته الى خارج الحدود من خلال الإشراف على بنفيكا البرتغالي، إضافة الى العديد من الاندية الإيطالية بينها روما ولاتسيو.

ويُعد تولّي الإشراف على المنتخب الإنجليزي المهمة الأرفع لإريكسون خصوصا انه كان أول مدرب أجنبي على رأس "الأسود الثلاثة".

ونجح خلال هذه الحقبة في قيادة المنتخب الإنجليزي الى ربع نهائي كأس العالم 2002 حيث أقصي على يد البرازيل التي تُوّجت لاحقا باللقب.

بلغت إنجلترا ايضا ربع النهائي في النسخة التالية في لقاء فازت فيه البرتغال بركلات الترجيح وشهد ايضا مشاجرة بين واين روني وزميله آنذاك في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.

أشرف لاحقا على كل من المكسيك، ساحل العاج والفليبين، لكنه لم يدرّب قط منتخب بلاده.

وتوّج السويدي بكأس الكؤوس الأوروبية مع لاتسيو (1999) كما الدوري (1999-2000) وكأس إيطاليا أربع مرات (مرة مع كِلا من روما وسمبدوريا)، كما الكأس السوبر الإيطالية والكأس السوبر الأوروبية.

حقق حلمه أخيرا في أن يصبح مدربا ليفربول الإنجليزي وذلك في المباراة التي جمعت بعض أساطير النادي ضد أياكس أمستردام الهولندي في مايو على ملعب أنفيلد.

جلس إريكسون على دكة البدلاء إلى جانب نجوم سابقين أمثال الويلزي إيان راش وجون بارنز وجون ألدريدج، لقيادة فريق من "أساطير" ليفربول ضمّ أيضاً البولندي يرزي دوديك والسلوفاكي مارتن شكرتيل وستيفن جيرارد والاسباني فرناندو توريس، ضد مجموعة من اللاعبين السابقين لأياكس أمستردام.