الامارات | 21 سبتمبر موعد انطلاق الموسم البحري في شواطئ دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم 21 سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الذي يدشن الموسم الرياضي البحري الجديد 2024-2025، الذي يشمل العديد من البطولات والسباقات والفعاليات الرياضية التنافسية والمهرجانات المجتمعية المتنوعة التي تقام على شواطئ دبي.

وقال مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد سيف المري، في بيان صحافي إن «إدارة الشؤون الرياضية في النادي تعمل على قدم وساق لإنجاح الفعاليات المرتقبة من خلال التنسيق والإعداد والتجهيز مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وأيضاً الفئات المستهدفة من المشاركين الذين يمثلون ملاك ونواخذة السفن والقوارب، حيث تم إطلاعهم على أهم التعديلات في الموسم الجديد من أجل التعرف إليها، والعمل على تنفيذها فيما بعد خلال السباقات».

وأوضح المري أن شواطئ دبي ستكون في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر المقبل على موعد مع حدث عالمي هو منافسات جائزة دبي الكبرى 2024، عرس ختام بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات)، ويسبق هذا الحدث تظاهرة إقليمية كبرى في النصف الأول لشهر أكتوبر وهي المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص.