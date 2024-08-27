بطولة إنكلترا: أرسنال يعزّز صفوفه بميرينو

الرياص - اسماء السيد - لندن : أكمل نادي أرسنال الإنكليزي تعاقده مع أحد أبرز نجوم المنتخب الإسباني المتوج بلقب كأس أوروبا الأخيرة، ميكيل ميرينو، من ريال سوسييداد الثلاثاء.

وبلغت قيمة الصفقة حسب تقارير إعلامية حوالى 36 مليون دولار أميركي (32 مليون يورو)، إضافة الى 5.5 ملايين دولار أميركي كمكافآت.

وقال مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا "ميكيل لاعب سيضيف لنا جودة هائلة بخبرته وتعدد استخداماته".

وتابع "لقد لعب في قمة كرة القدم سواء على مستوى الاندية أو المنتخب منذ مواسم عدّة".

وأردف "سيجعل ميكيل فريقنا أقوى بشكل كبير، بفضل قدراته الفنية، إلى جانب شخصيته القوية والإيجابية".

سجّل ميرينو هدف الفوز لمصلحة إسبانيا بطريقة دراماتيكية في الدور ربع النهائي على حساب ألمانيا المضيفة.

أمضى إبن الـ 28 عاما الاعوام الستة الاخيرة في صفوف سوسييداد، لكنه يمتلك معرفة سابقة عن الدوري الإنكليزي.

ولعب ميرينو موسما كاملا في صفوف نادي نيوكاسل (2017 2018)، لكنه عانى لاثبات ذاته قبل أن يعود الى الدوري الإسباني.

يعد ميرينو ثاني صفقة للنادي اللندني في سوق الإنتقالات الحالي بعد إنضمام المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري.

من جهته، قال إيدو المدير الرياضي لنادي أرسنال "كان ميكيل هدفا رئيسيا لنا هذا الصيف، وقد حددناه كلاعب يمكنه التأقلم بشكل مثالي مع فريقنا وتحسين مستواه، حيث نتطلع إلى البناء على أدائنا القوي في الموسم الماضي".

وأردف "إنه يجلب لنا جودة عالية من الخبرة واللياقة البدنية والقدرات البدنية ونحن نتطلع إلى الموسم الطالع".