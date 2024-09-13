قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن قائمة الفريق لمواجهة ريال سوسيداد المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي، تجديد عقد أندري لونين حارس مرمى الفريق ليواصل مشواره مع الميرنجي حتي موسم 2030.

وجاء تجديد عقد ريال مدريد للاعب لقطع الطريق أمام الأندية الأخرى حيث كان يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر على أن ينضم إليه في يونيو المقبل بشكل مجاني؛ لأن عقده القديم كان يمتد حتى نهاية صيف 2025 المقبل.