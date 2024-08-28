الامارات | إطلاق «مراكز تطوير مواهب الألعاب الجماعية» في أندية دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق «مراكز تطوير مواهب الألعاب الجماعية بأندية دبي» للفئات العمرية من 12 إلى 18 سنة، وذلك في إطار جهود المجلس لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتنفيذاً لسياسة حكومة دبي في دعم المواهب في مختلف المجالات.

وذكر بيان صحافي أن «مجلس دبي الرياضي عقد اجتماعات تنسيقية عدة مع ممثلي الأندية والاتحادات الرياضية لألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد، وأندية دبي الأربعة: شباب الأهلي والنصر والوصل وحتا، وتم خلالها مناقشة الإطار التنفيذي لمراكز الموهوبين التي تتوزع على الأندية، حيث يحتضن نادي النصر مركز المواهب في كرة السلة، ويستضيف نادي الوصل مركز المواهب في الكرة الطائرة، فيما يضم نادي شباب الأهلي مركز المواهب في كرة اليد، ويضم كل مركز من المراكز الثلاثة أفضل 60 موهبة يتم اختيارها من أندية دبي، وسيتم تنظيم تجمعات دورية لهؤلاء اللاعبين، ومشاركتهم في مباريات محلية وبطولات دولية وبرامج معايشة».

وتتولى الإدارات الفنية للاتحادات، بالتعاون مع أندية دبي، وضع معايير اختيار المواهب الرياضية، وتحديد الكشف النهائي للمواهب للموسم الرياضي 2024 - 2025، ومتابعة تنفيذ البرنامج الفني لتجمعات المواهب بالمراكز، والإشراف على الاختبارات والقياسات البدنية والفنية للمواهب، وتنظيم دورات تدريبية للمدربين الوطنيين، وإعداد ملف تعريفي خاص بكل موهبة، والمشاركة في البطولات الدولية، وإعداد تقرير فني للمركز بنهاية الموسم الرياضي.