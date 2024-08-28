الامارات | اتحاد الكرة و«إي آند» يجددان شراكتهما لـ 3 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع اتحاد كرة القدم ومجموعة إي آند (&e) في مقر الاتحاد بدبي، عقد تجديد الشراكة بينهما لمدة ثلاث سنوات، بحضور الأمين العام لاتحاد الكرة محمد الظاهري، والنائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة إي آند (&e)، الدكتور أحمد بن علي.

وقال الظاهري: «إن مجموعة (إي آند) إحدى أهم المؤسسات الوطنية بالدولة، وقد أسهمت بشكل كبير في دعم الرياضة وكرة القدم خلال السنوات الماضية، كما أن منتخباتنا الوطنية ومسابقاتنا المحلية تستفيد من شراكتنا الناجحة».

وأضاف: «هذه الشراكة تؤكد حرص المؤسسات الوطنية على دعم القطاع الرياضي في دولتنا الحبيبة».

من جانبه، قال الدكتور أحمد بن علي: «بموجب الاتفاقية الجديدة، ستواصل (إي آند) القيام بدورها كشريك رسمي للاتحاد في رعاية المنتخب الوطني لكرة القدم، وكأس رئيس الدولة».