شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تعديل موعد معسكر الفريق وتأخيره 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

قال عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إنه تم إجراء تعديل على معسكر الفريق ببرج العرب، ليبدأ بعد غد الجمعة الموافق 30 أغسطس الجاري بدلاً من الغد ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 3 مباريات ودية في المعسكر يبدأها بمواجهة الشعلة السعودي يوم 31 أغسطس الجاري، ويلتقى بعدها الأنصار السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.

وكان الزمالك استأنف تدريباته اليوم على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون استعداداً للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.