شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن اختيار حسين الشحات أفضل جناح أيسر بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار حسين الشحات لاعب فريق الأهلى أفضل جناح أيسر خلال بطولة الدورى الممتاز، عقب تصويت الجمهور له عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وشارك حسين الشحات في 27 مباراة مع فريق الأهلى خلال البطولة وتمكن من تسجيل 4 أهداف.

وكان فريق الأهلى توج ببطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى niLe" عقب تصدر جدول ترتيب البطولة برصيد 85 نقطة للمرة الـ44 في تاريخه.

من ناحية أخرى، قدم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، 3 تصورات متضمنة شكل الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2024 – 2025، وتم تقديم هذه المقترحات لرابطة الأندية المحترفة.

وتضمن المقترح الأول إقامة بطولة الدوري من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم تقسيم الفرق لتتنافس الـ 10 فرق في المقدمة على لقب الدوري بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط.

بينما يتضمن المقترح الثاني إقامة الدوري بالنظام العادي من مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب، بينما يتضمن المقترح الثالث إقامة الدوري من مجموعتين.

من المقرر أن يتم عرض التصورات الثلاث على الأندية للتصويت واختيار الأفضل من بينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.