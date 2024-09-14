أنغام توجه رسالة للملحن رياض الهمشري وتهدي له أغنية "بعتلي نظرة"

وجهت النجمة أنغام رسالة خاصة، للملحن الراحل رياض الهمشري وذلك من حفلها الغنائي في جدة الذي يقام على مسرح عبادي الجوهر بحضور جماهيري ضخم، إلى جانب تواجد عدد كبير من أبرز الشعراء والملحنين في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي.

وقالت أنغام في كلمتها عن الهمشري: "فيه ملحن عظيم جدًا عدى على مشواري الفني يمكن فترة قصيرة، لكنه ساب في تاريخي رصيد ونجاحات كتيرة أوي، اشتغلت معاه وأنا بحقق حلم من أحلامي لأني كنت بشوفه دايمًا من وأنا صغيرة، وكنت بقول هكبر وهغني من ألحان رياض الهمشري، اشتغلت معاه بعتلي نظرة، مجبش سيرتي، بتحبها ولا، وبقالك قلب اللي نجحت نجاح كبير، تحية كبيرة جدًا لرياض الهمشري وهغني له انهاردة بعتلي نظرة".

وقامت أنغام بتوجيه الشكر والتحية للهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي ال الشيخ، وشركة بنش مارك على تنظيم الحفل فور صعودها على المسرح، وعلقت: "وجودكم هو نجاحي الحقيقي، لأي فنان حضور حضراتكم بالنسبة له هو الحقيقة، بشكر المملكة العربية السعودية ومسرح عبادي الجوهر والهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي ال الشيخ، وبنش مارك وده أول يوم أغني فيه أغاني ألبومي الجديد، والسعودية في قلبي وفي قلب كل زمايلي، وقبل ما انسى شكرًا للمايسترو هاني فرحات.

تصدرت النجمة أنغام قوائم المحتوى الموسيقى الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات "يوتيوب" بـ 3 أغاني من ألبومها "تيجي نسيب" بعد أيام من طرحه، حيث تصدرت المركز الأول وحققت أغنيتها "إنت مين" ما يزيد عن الـ 953 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعرة هالة علي، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور.

"تيجي نسيب"، وهو الألبوم رقم 29 في مسيرة المطربة أنغام، والذي يأتي بعد 5 سنوات، من طرحها ألبوم "حالة خاصة جدا"، هو أول ألبومات شركتها الخاصة، عقب نهاية عقدها مع شركة روتانا.

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