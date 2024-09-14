الأمم المتحدة ومصر تؤكدان أهمية سرعة وقف إطـلاق النـار في غـزة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أهمية سرعة وقـف اطـلاق النـار في غـزة.

وتلقى وزير الخارجية والهجرة المصري، الجمعة، اتصالا هاتفيا من سكرتير عام الأمم المتحدة، تناول فيه آخر التطورات في قطـاع غـزة والتصعيد الخطيـر في الضفـة الغربية.

وبحسب بيان رسمي للخارجية المصرية، تضمن الاتصال التأكيد على أهمية سرعة وقـف إطـلاق النـار ونفاذ المساعـدات الانسانيـة للقطاع وتسهيل مهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئيـن الفلسطينيين "الأونـروا".

وأكد وزير الخارجية المصري على محددات الموقف المصري، والذي يرتكز على ضرورة وقف العدوان وسرعة انفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

وشدد عبد العاطي على أنه لن يتحقق السلام والأمن والاستقرار في المنطقـة بدون الاعتماد على المرجعيات المتفق عليها وإقامة دولة فلسطينيـة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القـدس الشرقية.

و أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة عن تقديره لدور مصر وقطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة الهادفة للتوصل لاتفاق لوقـف إطـلاق النـار وتبادل الأسـرى والمحتجـزين، معربا عن تطلعه للتوصل لهذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن.