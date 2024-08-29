شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو البعثة البارالمبية أمام المسلة المصرية فى حفل افتتاح دورة باريس والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو البعثة المصرية على التقاط الصور التذكارية أمام المسلة المصرية في حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وتشارك مصر فى الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

وأعلنت اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابور الافتتاح.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.



البعثة المصرية أمام المسلة المصرية بباريس (1)