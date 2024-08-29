شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يعلن آخر تطورات حالة محمد صبحى بعد إصابة الكتف والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن جاهزية محمد صبحي حارس مرمى الأبيض للمشاركة مع الفريق في المباريات بشكل طبيعي خلال الفترة المُقبلة.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن محمد صبحي حارس المرمى أنهى البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي خلال الفترة الماضية بنجاح، بعد الإصابة التي كان يعاني منها بشرخ في عظمة العضد أعلى الكتف.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى أن الحارس شارك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء بصورة طبيعية، وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات خلال الفترة المُقبلة من الناحية الطبية.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب بعد غد الجمعة ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعداداً للموسم الجديد ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.