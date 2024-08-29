شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: رحيل بيريرا وتعيين محمد فاروق رئيسا للجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم البرتغالي فيتور بيريرا بالرحيل عن منصبه رسميا، بعد انتهاء عقده مع الجبلاية بنهاية الموسم المنقضي.

وعلم ”الخليج 365” أن بيريرا بصدد جمع متعلقاته في هذه اللحظة للرحيل بشكل رسمي، فيما يتولى محمد فاروق رئاسة لجنة الحكام في الفترة المقبل.

وحسب ما توصل إليه ”الخليج 365” سيكون إبراهيم نور الدين رئيسا للجنة الفنية في لجنة الحكام. وكشف مصدر في اتحاد الكرة أن عودة محمود عاشور للتحكيم باتت وشيكة.

وتراجع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، عن قراره السابق بتجديد عقد البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام واستقر المجلس على رحيل الخواجة بنهاية عقده فى أغسطس الجاري. وجاء تراجع اتحاد الكرة بعد الأزمات التحكيمية التي تفجرت مؤخرا، وشكوى عدد كبير من الأندية ضد الحكام.