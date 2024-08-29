شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم صفقة عمر الساعى ورتوش أخيرة قبل الإعلان والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو النادى الأهلى من حسم صفقة ضم عمر الساعى لاعب الإسماعيلى، بشكل نهائى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن الأهلى اقترب بقوة من حسم الصفقة لصالحه، بعدما توصل لاتفاق مع مسئولى الإسماعيلى فى الساعات الماضية، ليقترب بقوة عمر الساعى من ارتداء قميص المارد الأحمر فى الموسم الجديد.

وكشف المصدر أن الصفقة حسمت للنادى الأهلى بنسبة تقترب من الـ 90%، وتتبقى بعض الرتوش الأخيرة قبل إتمام الصفقة، وتحديد طريقة الإعلان عنها للجماهير.

وتابع المصدر حديثه مشيرًا إلى أن الأهلى كان قد قدم آخر عرض للإسماعيلى لضم الساعى مقابل 30 مليون جنيه، فى حين تمسك الإسماعيلى بـ 50 مليون جنيه، قبل أن يتم تقارب وجهات النظر بين الطرفين وتقترب الصفقة من الحسم.