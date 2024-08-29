شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستدعى ثنائى المقاولون العرب مهند محمد وإياد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

تلقى نادى المقاولون العرب خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم لاستدعاء ثنائي المقاولون العرب مهند محمد و إياد صلاح للانضمام للمعسكر المفتوح لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر المقبل.

وقرر منتخب الشباب بقيادة وائل رياض المدير الفني، استدعاء الثنائي لمعسكر الفراعنة الصغار، استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب العام المقبل، والمؤهلة لكأس العالم للشباب 2025.

ويخوض منتخب الشباب معسكرا مفتوحا بملعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2024/7/10 إلى يوم السبت الموافق 2024/9/7.



لاعب المقاولون العرب