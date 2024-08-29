شكرا لقرائتكم خبر عن نجم جديد ينضم إلى فخر الأمة.. الأهلي يرحب بلاعبه الجديد أشرف داري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب النادي الأهلي بلاعبه الجديد المغربي أشرف داري، المنضم حديثا لصفوف المارد الأحمر، مشيرا إلى أنه نجم جديد ينضم إلى فخر الأمة، حيث قال الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر إنستجرام: "نجم جديد ينضم إلى فخر الأمة.. لنرحب معًا بلاعبنا أشرف داري".





وأعلن النادى الأهلي، اليوم الأربعاء، بشكل رسمى عن صفقة ضم المغربي أشرف داري، مدافع نادي بريست الفرنسي، وتم تقديم اللاعب فى فيديو مصور عبر منصات النادي الأهلي، تحدث فيه دارى بالقول: "أسد جديد فى الجزيرة".

هذا وأعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة لكرة القدم -مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، التعاقد مع اللاعب لمدة 4 سنوات قادمة، وقال إنه تم الانتهاء من كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب وناديه، واجتاز أشرف داري الكشف الطبي بنجاح.