شكرا لقرائتكم خبر عن والد أشرف دارى: سعيد بتوقيع نجلى للأهلى.. والتعاقد ممتد 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

أكد دارى زهير والد أشرف دارى لاعب النادى الأهلى الجديد سعادته بإنصمام نجله إلى النادى الأهلى. وقال والد دارى فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، أن عقد اللاعب ممتد لمدة 4 سنوات، مؤكدا أنه يحب لقب الصخرة.

وأشار دارى زهير إلى أن نجله كان يمتلك عروضا من إسبانيا وبلجيكا قبل حسم تواجده مع الأهلى. وأعلن النادى الأهلي بشكل رسمى عن صفقة ضم المغربي أشرف داري، مدافع نادي بريست الفرنسي.

وتم تقديم اللاعب فى فيديو مصور عبر منصات النادى الأهلى، تحدث فيه دارى بالقول: "أسد جديد فى الجزيرة".

هذا وأعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة لكرة القدم، مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، التعاقد مع اللاعب لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال إنه تم الانتهاء من كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب وناديه، واجتاز أشرف داري الكشف الطبي بنجاح.

وخضع اليوم أشرف داري للكشف الطبي في أحد المستشفيات الخاصة رفقة الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، قبل إتمام إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي.