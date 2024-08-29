شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب كوكا بتأجيل حلم الاحتراف الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

طالب مسئولو النادي الأهلي أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق بتأجيل حلم الاحتراف بعدما تلقى اللاعب عرضا من نادي ريو آفي البرتغالي للتعاقد مع اللاعب، عقب تألقه رفقة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

ويرغب مسئولو الأهلي في بقاء كوكا في ظل رغبته لوجود عدد كافٍ من اللاعبين في مركز الوسط، لاسيما بعد رحيل أليو ديانج إلى الخلود السعودي، وتقدم عمرو السولية في السن، وعدم وجود لاعبين بخلاف إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق وكريم نيدفيد في الوسط.

كما تحفظ مسئولو الأهلي على عرض ريو آفي بسبب ضعف المقابل المالي بعد تلقيه عرضا بقيمة 1.2 مليون دولار، وهو ما لا يتناسب مع قيمة اللاعب الشاب.

من ناحية أخرى، أجرى المغربى أشرف دارى مدافع الأهلى الجديد والمنضم من نادى بريست الفرنسى جلسة التصوير الخاصة به فى ملعب مختار التتش صباح اليوم الأربعاء تكما أجرى الكشف الطبى من قبل طبيب الفريق الأحمر.

ووصل صباح اليوم الأربعاء المغربى أشرف دارى رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، من أجل توقيع عقده بشكل رسمى مع الأهلى وإعلان التعاقد معه من قبل إدارة النادى.

وظهر أشرف دارى للمرة الأخيرة مع فريقه الأحد الماضى قبل الحضور للقاهرة للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واتفق مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى النادى الفرنسى على ضم المدافع المغربي مقابل مليون و900 ألف دولار، ويتم تسديد المبلغ على دُفعتين، الأولى بقيمة مليون دولار يتم دفعها خلال أيام، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية وقيمتها 900 ألف دولار بعد عام.

وحسم الأهلي، حتى الآن، صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.