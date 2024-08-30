فانتازي.. أفضل 11 لاعبا للجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة الثالثة، يمكنهم التألق والمساهمة في الأهداف وتحقيق الكثير من النقاط.

وشهد التشكيل تواجد كول بالمر لاعب تشيلسي، وبوكايو ساكا جناح أرسنال، بجانب إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل الكشافة كالتالي:

حراسة المرمى: رايا (أرسنال - 5.5 مليون)

خط الدفاع: باو توريس (أستون فيلا - 4.5 مليون) - ريكو لويس (السيتي - 4.6 مليون) - ويليامز (نوتنجهام - 4.5 مليون).

خط الوسط: بالمر (تشيلسي - 10.5 مليون) - ساكا (أرسنال - 10 مليون) - مبيومو (برينتفورد - 7 مليون) - مادويكي (تشيلسي - 6.5 مليون).

خط الهجوم: هالاند (السيتي - 15.1 مليون) - واتكينز (أستون فيلا - 9 مليون) - كريس وود (نوتنجهام - 6.1 مليون).

وتبدأ الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي غدا السبت، بمباراة أرسنال وبرايتون.

لمشاهدة نصائح الجولة الثالثة شاهد الفيديو التالي: