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فانتازي.. أفضل 11 لاعبا للجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي أفضل 11 لاعبا للجولة الثالثة، يمكنهم التألق والمساهمة في الأهداف وتحقيق الكثير من النقاط.

وشهد التشكيل تواجد كول بالمر لاعب ، وبوكايو ساكا جناح أرسنال، بجانب إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل الكشافة كالتالي:

حراسة المرمى: رايا (أرسنال - 5.5 مليون)

خط الدفاع: باو توريس (أستون فيلا - 4.5 مليون) - ريكو لويس (السيتي - 4.6 مليون) - ويليامز (نوتنجهام - 4.5 مليون).

خط الوسط: بالمر (تشيلسي - 10.5 مليون) - ساكا (أرسنال - 10 مليون) - مبيومو (برينتفورد - 7 مليون) - مادويكي (تشيلسي - 6.5 مليون).

خط الهجوم: هالاند (السيتي - 15.1 مليون) - واتكينز (أستون فيلا - 9 مليون) - كريس وود (نوتنجهام - 6.1 مليون).

وتبدأ الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي غدا السبت، بمباراة أرسنال وبرايتون.

لمشاهدة نصائح الجولة الثالثة شاهد الفيديو التالي:

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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