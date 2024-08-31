شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دسوقى: طلبت أكثر من مرة التجديد وكملت عقدى بإخلاص مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد دسوقى لاعب الإسماعيلى، حقيقة ما دار في مسألة تجديد تعاقده مع الدراويش، وحقيقة تهربه من المباريات الأخيرة مع الإسماعيلى.

وكتب محمد دسوقى عبر حسابه الشخصى: "أولا حابب أوضح حاجة مهمة لجمهور الإسماعيلى الكبير إلى أنا بحترمه جدا ومكنتش راضى اتكلم فيها غير لما الموسم يخلص على خير عشان معملش دوشة للناس وهما شغالين، بس كمية الرسايل والكلام إلى بيجيلى لازم يخلينى ارد واوضح موقفي".



محمد دسوقى

وأضاف: "موضوع عقدى والتجديد أنا أتكلمت مع كابتن على وعماد فى غرفة مغلقة وحلفت على مصحف أنى لو هاخد 10 جنيه برا هاخد فى الاسماعيلى 7 جنيه واتفقنا وقومنا والدنيا زى الفل من القاعدة دى لحد آخر يوم فى النادى ليا، ولا حد كلمنى ولا حد فاتحنى فى أى حاجة أنا إلى كنت بروح اقول للكابتن عماد فين اتفاقنا يقولى لسه مش عارفين هنعمل إيه بسبب النتايج، ومش عارفين مين مكمل ومين ماشى دى أول حاجة".

وتابع: "عشان الكابتن على بيقول أنى سيبت النادى فى أهم ماتش وهربت أنا طالع من ماتش البلدية بين الشوطين أنا اللى طلبت التبديل وكابتن إيهاب شاهد على الكلام دا لما روحنا قطر كنت مسافر مع الفرقة بس مكنتش عامل حسابى أنى هلعب وأتمرنت أول لما روحنا لواحدى بعد الماتش حسيت بشد فى الخلفية أول ما رجعنا القاهرة عرفت الكابتن إيهاب أن رجلية وجعانى وهروح اعمل اشاعة عليها وطلعت فيها شد فى الاشاعة محتاجة 10 أيام راحة يعنى أنا معرف الكابتن إيهاب كل حاجة وكل الكلام إلى بيتقال كدب ومفيش نص كلمة منه صح ولو أنا عايز أعمل كدا كنت عملت كدا من يناير وقعدت فى البيت أنا احترمت النادى لآخر يوم ليا فيه بس محدش احترم تعبى وإخلاصى للنادى طول فترة عقدى وعمرى معملت مشكلة حتى وأنا مباخدش فلوس عقدى كامل خلال 3 سنين فى النادي".