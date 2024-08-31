ملف رياضة الخليج 365.. أول بطولة في تاريخ بيراميدز.. ورفع إيقاف القيد عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الجمعة، أبرزها بيراميدز يحقق أول بطولة في تاريخه، ورفع إيقاف القيد عن الزمالك رسميا، وانتقال كييزا إلى ليفربول.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الجمعة:

البطولة الأولى.. بيراميدز يتوّج بكأس مصر على حساب زد (فيديو وصور)

توّج فريق بيراميدز بطلاً لكأس مصر بعد فوزه بهدف نظيف على نظيره زد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في النهائي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. الزمالك يتسلم خطاب رفع عقوبة إيقاف القيد من الفيفا (مستند)

تلقى نادي الزمالك إخطار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد المستحقات المتأخرة لكل من البرتغالي روي أجواش وأندريه أوليفيرا، بجانب دانيال جونزاليس مساعدي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"القوس والسهم و4 محاولات".. حكاية المقاتل اديسانيا الذي احتفل محمد صلاح على طريقته

سجل المحترف المصري محمد صلاح، هدفين في أول جولتين بالدوري الإنجليزي، وهرع محتفلا على طريقة القوس والسهم، وكشف لاعب ليفربول سر هذا الاحتفال، وقال في تصريحات عبر بودكاست Men in Blazers: "أعتقد أنني كنت أشاهد مباراة يو إف سي لبيريرا ضد أديسانيا وعندما فاز في المباراة الثانية ضد بيريرا واحتفل بهذه الطريقة، أحببت هذا الاحتفال ولهذا السبب فعلت ذلك".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي يعلن سعر كييزا لاعب ليفربول الجديد قبل الجولة الثالثة

انضم الجناح الإيطالي، فيديريكو كييزا، إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول قادما من يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"يتبقى واحدة ذهبية".. بيراميدز يحجز البطاقة الثالثة بالسوبر المصري

حجز فريق بيراميدز البطاقة الثالثة التي ستُشارك ببطولة السوبر المصري بعد تتويجه بلقب كأس مصر لموسم 23/24.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة من فانتازي الدوري الإنجليزي

تنطلق الجولة الثالثة من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا السبت، ويسعى المدربون لوضع آخر اللمسات على التشكيل من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط خلال الجولة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد الفوز بالكأس.. بيراميدز يحقق رقما غائبا منذ 13 عاما

فاز نادي بيراميدز ببطولة كأس مصر لأول مرة في تاريخه، عقب الفوز على زد في المباراة النهائية بهدف دون رد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"مرتبط بعقد مع الفريق".. بيرسي تاو يكشف موقفه من الاستمرار مع النادي الأهلي

كشف الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، عن موقفه من الاستمرار داخل القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"للمرة الأولى".. محمد عبد المنعم يظهر في التدريبات الجماعية لفريق نيس (صور)

شارك نجم منتخب مصر محمد عبد المنعم اليوم، في التدريبات الجماعية لفريق نيس الفرنسي للمرة الأولى، بعد انضمامه إلى الفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"حسبي الله ونعم الوكيل".. رسالة غامضة من إبراهيم عادل بعد أنباء انتقاله إلى خيتافي

نشر إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، رسالة غامضة بعد أنباء اقترابه من انضمامه إلى خيتافي الإسباني، في الانتقالات الصيفية الحالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا