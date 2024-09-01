بطولة ألمانيا: باير ليفركوزن حامل اللقب يخسر للمرة الأولى بعد 35 مباراة 

الرياص - اسماء السيد - ليفركوزن (ألمانيا) : سقط باير ليفركوزن حامل اللقب للمرة الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم بعد 35 مباراة منذ الموسم الماضي، وذلك أمام ضيفه لايبزيغ 2 3 السبت في المرحلة الثانية.

وهذه أول مرة يخسر فيها ليفركوزن بطل الدوري والكأس ووصيف الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، في الدوري المحلي، منذ 463 يوما، وتحديدا منذ سقوطه أمام بوخوم 0 3 في أيار/مايو 2023.

وكان يُمكن لليفركوزن أن يُعادل رقم هامبورغ في سلسلة عدم الخسارة لـ36 مباراة متتالية، بعد بايرن ميونيخ الأوّل (53).

قاد البلجيكي لويس أوبيندا فريقه إلى قلب الطاولة على مضيفه بتسجيله هدفين (57 و80) بالإضافة إلى هدف من السلوفيني كيفن كامبل (45+7) بعد تقدم ليفركوزن عبر الهولندي جيريمي فريمبونغ (39) والإسباني أليخاندرو غريمالدو (45+1).

وكان ليفركوزن فاز في الرمق الأخير أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 3 2 بهدف في الدقيقة 90+11 في المرحلة الأولى.

وتجمّد رصيد فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو عند ثلاث نقاط في المركز التاسع مؤقتا، فيما صعد لايبزيغ الذي وصل بدوره إلى 13 مباراة متتالية دون خسارة في الدوري، إلى الصدارة مؤقتا بفوزه الثاني.

وتعرّض لايبزيغ لضربة بعد طرد مدربه ماركو روزه الذي اعترض على إشهار الحكم له بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على أحد قراراته (26).

وكاد السلوفيني بنجامين شيشكو يباغت أصحاب الأرض برأسية بعدما تابع عرضية أوبيندا، لكن كرته مرّت إلى جانب القائم الأيمن (32).

وافتتح فريمبونغ التسجيل حين وصلته كرة بالخطأ من الدفاع فانفرد وسدد إلى يسار الحارس المجري بيتر غولاتشي (39).

وحاول غريمالدو إضافة الثاني بتسديدة من على مشارف المنطقة لكن غولاتشي أبعدها إلى ركنية (43) أراد المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس استغلالها برأسية علت العارضة (44).

وتمكّن غريمالدو من التسجيل بعد لعبة جماعية جميلة حيث وصلته الكرة أمام المرمى ووضعها بسهولة في الشباك (45+1).

ونجح كامبل غير المراقب في تقليص الفارق برأسية مستغلا عرضية من بنجامان هنريكس (45+7).

ودخل الضيوف الشوط الثاني بهدف التعادل وكاد ضغطهم يثمر هدفا سجله الفرنسي كاستيلو لوكيبا لكن حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ألغاه بسبب تدخل شيشكو في اللعبة (53).

وتمكّن أوبيندا من التعديل بتسديدة متقنة على الجهة اليمنى بعد انطلاقة منه إثر تمريرة من شيشكو (57).

ومنح أوبيندا التقدّم لفريقه حين استلم تمريرة من البديل أنطونيو نوسا فحضّرها وسددها على يمين الحارس من على مشارف المنطقة (80).

ضغط ليفركوزن بقوة لإدراك التعادل كما يفعل غالبا، حيث سجّل 23 هدفا بعد الدقيقة 76 منذ انطلاق الموسم الماضي.