بريطانيا تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الخميس، عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات في لبنان، وحث المواطنين البريطانيين على مغادرة البلاد في حين تظل الخيارات التجارية قائمة.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أعرب ديفيد لامي، عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات والخسائر المدنية في لبنان.

وقال وزير الخارجية إنهما ناقشا الحاجة إلى التفاوض لإيجاد حل لاستعادة الاستقرار والأمن عبر الخط الأزرق. كما حث لامي الرعايا البريطانيين على مغادرة لبنان، مستشهدا بالتوترات المتصاعدة في المنطقة.

وقال وزير الخارجية على منصة X:"رسالتي إلى الرعايا البريطانيين في لبنان هي المغادرة في حين تظل الخيارات التجارية قائمة. التوترات مرتفعة والوضع قد يتدهور بسرعة".

يذكر أنه في وقت سابق من يوم الثلاثاء، انفجرت آلاف أجهزة النداء في بيروت وأجزاء أخرى من لبنان، مما أسفر عن مقتل 12 وإصابة 2323. وأسفرت موجة ثانية من انفجارات الأجهزة يوم الأربعاء عن مقتل 25 شخصا وإصابة 608 آخرين.

ولم يصدر أي رد فعل إسرائيلي على الانفجارات التي وقعت وسط تصعيد في الحرب عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله منذ بداية الهجوم الإسرائيلي المميت على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 41300 شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، في أعقاب هجوم عبر الحدود شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.