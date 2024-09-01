هاتريك هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح وست هام في الدوري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق مانشستر سيتى، فوزا مستحقا على نظيره وست هام، بنتيجة 3-1، فى المباراة التى أقيمت على ملعب لندن الأولمبى، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

أحرز النجم النرويجى إيرلينج هالاند هدفى مانشستر سيتي في الشوط الأول بالدقيقتين 11 و30 من عمر اللقاء، ثم أكمل الثلاثية "هاتريك" في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

وتصدر إيرلينج هالاند ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى مبكرا بتسجيله 4 أهداف فى أول جولتين منهم هاتريك ضد إيبسويتش فى المباراة الماضية، ثم رفع رصيده إلى سبعة أهداف حاليا.

ورفع مانشستر سيتى رصيده إلى 9 نقاط ليأتى فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وست هام عند 3 نقاط من ثلاث جولات حتى الآن.