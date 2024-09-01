"كنت أغير حفاضاته".. لحظة عاطفية بين نيكيتاه وسيدة كانت تعتني به (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد القرش:

أعلن نادي كريستال بالاس التعاقد مع مهاجم أرسنال، إيدي نيكيتاه، بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لكريستال بالاس عبر منصة "إكس" مقطع فيديو لنيكيتاه في زيارة لسيدة كانت تعتني به عندما كان طفلا صغيرا.

وعندما رأته السيدة ظهر على وجهها الأندهاش ثم السعادة وعانقته بشدة، وهو الآخر بادلها نفس الشعور.

وقالت السيدة في مقطع الفيديو: "هذا أحد أبنائي، هل أنت بخير؟، أنظر إلى نفسك لقد كنت أغير حفاضاتك، بارك الله لك، أنا بخورة بك جدا".

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