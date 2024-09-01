الامارات | المهرة «باناسيا تيرسك» تحرز كأس رئيس الدولة للخيول العربية  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت المهرة «باناسيا تيرسك» بلقب المحطة الثامنة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ31 التي أقيمت في مضمار كازان الدولي للفروسية، أول من أمس، ضمن مهرجان اليوم الوطني لجمهورية تتارستان الـ34، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 30 ألف متفرج.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، من منطلق اهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم.

ونجحت المهرة «باناسيا تيرسك» المنحدرة من نسل «هياف الخالدية x بريخوت دبي تيرسك» لمربط «تيرسك» في الفوز بلقب الكأس الغالية في كازان التي شهدت مشاركة 15 خيلاً في سباق الفئة الأولى لمسافة 1800 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بعد حسم المنافسة لمصلحتها عن جدارة واستحقاق بزمن قدره 02:07.63 دقيقة.

فيما حل في المرتبة الثانية «توفيق» من نسل «جنرال X رولي بولي بنت فالينا ديس فابريس»، وجاء ثالثاً «ليجونيور» بطل نسخة عام 2022 المنحدر من نسل «كارميل دي فاوست × ليزيتا بنت ديليجنس».

وشهد السباق وتوج الفائزين ممثل عن سفارة الدولة في موسكو، وسعيد خليفة المهيري ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وعدد من مسؤولي الهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا، وإدارة مضمار كازان الدولي للفروسية.

من ناحية أخرى يحتضن مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن الألمانية، اليوم، المحطة التاسعة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في قمة جديدة مرتقبة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية.

ويشهد السباق مشاركة نخبة مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، حيث تتميز قائمة المشاركين بتنوع المجموعة بين الجياد التي أثبتت قوتها وحضورها في السباقات الأوروبية أخيراً، ويقام السباق لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، إذ تجمع القمة الألمانية نخبة من الخيول العربية وأبطال السباقات في أوروبا خلال الفترة الماضية.