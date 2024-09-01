الامارات | منصة تفاعلية لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بـ"معرض أبوظبي للصيد والفروسية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بفعاليات الدورة الـ 21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وتوفر منصة تفاعلية للزوار تتضمن مجموعة من الفعاليات والبرامج المتنوعة.

تأتي هذه المشاركة لإدارة بطولات فزاع في إطار استراتيجيتها القائمة على تعريف الجمهور بأبرز الأنشطة والبطولات التراثية التي ينظمها المركز سنويًا.

وأكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع حرص مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على المشاركة في المعرض بوصفه أحد أهم الفعاليات والأحداث المختصة بمختلف أنواع الصيد والفروسية على المستوى الدولي، وانطلاقاً من أهدافه الرامية إلى خدمة المجتمع ونشر الثقافة الخاصة بتاريخ وتراث دولة الإمارات وتعزيز وعي الجمهور بدورالمركز في حفظ الذاكرة التراثية للوطن للأجيال وتحفيز شغف معرفة تراث الوطن لدى أبناء الإمارات.

ونوه إلى أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بات منصة رائدة تُبرز تاريخ وثقافة الصيد والفروسية على مستوى العالم العربي وتعزز مكانة التراث العربي العريق والتقاليد الأصيلة التي طالما كانت جزءًا أساسيًا من الهوية الثقافية للمنطقة.

وتحفل منصة المركز بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات للتعريف ببطولات فزاع، ومبادرة وثيقتي التي تحتوي على مجموعة من الوثائق التاريخية و ستقوم إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ببث عدد من برامجها مباشرة عبر منصته بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.