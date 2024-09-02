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رونالدو يلجأ للجهات العليا بعد غضبه من إدارة النصر

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ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الأيام الماضية، تفاقم الأزمات داخل نادي النصر السعودي، وذلك بسبب ما يشهده الميركاتو الصيفي الجاري، وعدم تعاقد نادي النصر مع أي صفقات كبيرة بالميركاتو.

 

رونالدو يعبر عن غضبه بسبب أزمات النصر

وأشارت التقارير الأخيرة المقربة من البرتغالي إلى أن نجم النصر قد قرر التصعيد بسبب تزايد أزمات النصر.

 

رونالدو قرر تصعيد أزمات النصر إلى الجهات العليا المسؤولة عن في المملكة العربية .

 

 النصر فشل في الساعات الأخيرة في التوقيع مع متعب الحربي، كما تزايدت الأنباء بشأن فسخ عقد أليكس تيليس.

 

النادي العالمي لم يتعاقد مع أي صفقات كبرى هذا الصيف، من خلال ضم الأسماء الكبرى في أوروبا عكس الهلال الذي استطاع ضم جواو كانسيلو، كما ضم الأهلي إيفان توني ووقع الاتحاد مع عوار وموسى ديابي.

 

البرتغالي يريد أن تتخذ إجراءات إصلاحية عاجلة في النصر لإنقاذ مشوار العالمي هذا الموسم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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