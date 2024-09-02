فوزى الحناوي يوجه رسالة لرئيس الاتحاد السكندري والجماهير بعد رحيله عن الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - عبر فوزى الحناوي لاعب نادي الاتحاد السكندري والذي انتهى تعاقده مع الفريق عن شكره لجماهير زعيم الثغر ورئيسه محمد مصيلحى وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال فوزي الجناوي: كنت اتمنى ألظهر بمستواي الحقيقي مع الاتحاد ولكن جانبني سوء التوفيق وأضاف ان افضل ايام حياته كانت تواجده بنادي كبير مثل الاتحاد وتمني التوفيق للفريق في القادم.

أعلن نادي حرس الحدود التعاقد رسميا مع فوزي الحناوي لاعب فريق الاتحاد السكندري، في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء تعاقد حرس الحدود مع اللاعب فوزي الحناوي بعد فسخ تعاقده مع نادي الاتحاد السكندري، ليدعم الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.