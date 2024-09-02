تعرف على ترتيب بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان بعد جائزة ايطاليا الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - بعد اسدال الستار مساء الاحد على سباق جائزة ايطاليا الكبرى للفورميلا وان على حلبة مونزا وهي السباق السادس عشر ضمن منافسات بطولة العالم لهذا الموسم 2024 والتي شهدت فوز سائق فيراري شارل ليكلير بالمركز الاول وجاء خلفة أوسكار بياستري سائق فريق مكلارين وابتعاد بطل العالم ومتصدر بطولة العام الحالي ماكس فيرستابين عن المراكز الخمس الاولى في السباق نجح سائق مكلارين لاندو نوريس في تضييق الفارق على صدارة بطولة العالم للسائقين مع ماكس فيرستابين الى 52 نقطة فقط في واحدة من اقوى بطولات العالم في السنوات الاخيرة .

ماكس فيرستابين الذي مازال متمسك بالصدارة قبل جائزة ايطاليا كان الفارق لمصلحته بفارق 70 نقطة الا ان هذا الفارق تقلص الى 52 نقطة وهو ما يضع ضغوطا كبيرة على بطل العالم خاصة وان سيارة ريد بول يبدو انها ليست في افضل حال وبالتالي فأن الاسبقية حاليا لمصلحة سائق مكلارين لاندو نوريس الذي تبدو الفرصة متاحة امامه للفوز بلقب بطولة العالم للموسم الحالي في حالة نجاحه في تحقيق النتائج المرجوة في الشباقات التسع المتبقية على منافسات بطولة العالم في الموسم الجاري والتي سيكون اولها في العاصمة الاذربيجيانية باكو .

وهذا هو ترتيب بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان بعد جائزة ايطاليا الكبرى على حلبة مونزا

الاول : ماكس فيرستابين ( ريد بول رايسنج ) 303 نقطة

الثاني : لاندو نوريس ( مكلارين ) 241 نقطة

الثالث : شارل ليكلير ( فيراري ) 217 نقطة

الرابع : اوسكار بياستري ( مكلارين ) 197 نقطة

الخامس : كارلوس ساينز ( فيراري ) 184 نقطة

السادس : لويس هاميلتون ( مرسيدس ) 164 نقطة

السابع : سيرجيو بيريز ( ريد بول رايسنج ) 143 نقطة

الثامن : جورد راسل ( مرسيدس ) 128 نقطة

التاسع : فرناندو ألونسو ( أستون مارتن ) 50 نقطة

العاشر : لانس استرول ( أستون مارتن ) 24 نقطة .