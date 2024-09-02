بطولة فلاشينغ ميدوز: موخوفا تقصي باوليني وتبلغ ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : بلغت التشيكية كارولينا موخوفا، المصنفة 52 عالميا، الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الثانية تواليا بعدما أقصت الإيطالي جازمين باوليني الخامسة بالفوز عليها 6 3 و6 3 الإثنين على ملاعب فلاشنيغ ميدوز.

واحتاجت التشيكية البالغة 28 عاما إلى ساعة و9 دقائق فقط كي تحقق فوزها الرابع من أصل أربع مواجهات جمعتها بباوليني التي وصلت هذا العام إلى نهائي بطولتي رولان غاروس وويمبلدون، في انجاز لابنة الـ28 عاما التي لم يسبق لها قبل هذا الموسم الذهاب أبعد من الدور الثاني في البطولات الكبرى.

وبدأت باوليني اللقاء بشكل جيد إذ كسرت إرسال منافستها في الشوط الأول في طريقها للتقدم 3 1، لكن الأخيرة ردت بقوة وفازت بالأشواط الخمسة التالية بعد كسرها إرسال الإيطالية مرتين.

وفي المجموعة الثانية، ترجمت موخوفا الفرصتين اللتين حصلت عليهما لكسر إرسال باوليني، لتخرج الإيطالية خاسرة من المواجهة الأولى بين اللاعبتين منذ دورة ملبورن في شباط/فبراير 2021.

وستخوض موخوفا غمار ربع النهائي للمرة السادسة في البطولات الكبرى التي وصلت فيها مرة واحدة إلى النهائي العام الماضي في رولان غاروس حين خسرت أمام البولندية إيغا شفيونتيك، فيما تبقى أفضل نتيجة لها في فلاشينغ ميدوز وصولها إلى نصف النهائي العام الماضي حين انتهى مشوارها على يد الأميركية كوكو غوف التي فازت لاحقا باللقب.

وغابت موخوفا عن الملاعب بعد فلاشينغ ميدوز العام الماضي بسبب إصابة في المعصم وخضعت لعملية جراحية في شباط/فبراير أبعدتها حتى حزيران/يونيو، ما جعلها تكتفي هذا العام بسبعة انتصارات فقط قبل وصولها إلى نيويورك وملاعب فلاشينغ ميدوز.