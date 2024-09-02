لاس بالماس يرفض الاستغناء عن موهبته للهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت تقارير صحفية اسبانية ان نادي لاس بالماس الاسباني رفض عرضا من نادي الهلال السعودي لضم نجم الوسط الشاب البرتو موريليو مقابل 20 مليون يورو .

وكان البرتو موريليو قد ظهر بمستوى متميز خلال مباريات لاس بالماس واخرها المواجهة مع ريال مدريد حيث كان وراء الهدف الوحيد لفريق لاس بالماس في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق .

وقالت صحيفة الماركا الاسبانية ان لاس بالماس ليس في موقف قوي اقتصاديا ليرفض مثل هذا العرض وهو ما يؤكد ان الرفض جاء من البرتو موريليو الذي رفض ان يكون موهبة جديدة تنضم الى الدوري السعودي .

واضافت الماركا ان مناقشات عديدة تمت بين ادارة لاس بالماس الشهير بالكناري و البرتو موريليو انتهت برفض الاعب للعرض لانه اكد ان احلامه بالوصول لتمثيل منتخب اسبانيا ستنتهي لو فضل العرض المالي للانتقال الى نادي الهلال السعودي بدلا من الاستمرار بصفوف فريقه .

اكدت الماركا ان العرض المالي للاعب الشاب البرتو موريليو كان مغريا للغاية الا انه فضل الاستمرار بصفوف الكناري وهو الخبر الذي اسعد كل جماهير لاس بالماس و جماهير الدوري الاسباني .